Nürburgring: Gewinnen Sie Karten fürs 1000-Kilometer-Rennen!​

Nach dem Revival im vergangenen Jahr wird am Samstag wieder das 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring gestartet. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Nürburgring Es ist nicht nur eines der traditionsreichsten Rennen auf der Nordschleife, sondern auch eines der spektakulärsten. Hier können Sie Tickets ergattern.

Am Samstag, 17. September, ist es wieder so weit. Dann wird die Geschichte mit Fahrzeugen aus den vergangenen Jahrzehnten, die ihre Langstreckentauglichkeit unter höchster Belastung mehr als einmal unter Beweis gestellt haben, wieder lebendig.

Über fast sieben Stunden Renndauer hinweg stellen sich Mensch und Maschine auf der mehr als 25 Kilometer langen Kombination von Grandprix-Strecke und Nordschleife einer der größten Herausforderungen des historischen Langstreckensports. Die Fahrer (mindestens zwei, höchstens vier pro Auto) werden am Samstag um 12 Uhr auf der Start- und Zielgeraden auf die Reise geschickt.

Was Sie tun müssen, um dabei sein zu können? Ganz einfach: Beantworten Sie bis diesen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, per E-Mail an die Adresse sport@volksfreund.de folgende Frage: Wann wurde das erste 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring ausgetragen?