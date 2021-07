Nürburgring : Hilfe für die Flutopfer hat Vorrang - vorerst keine Rennen

Nürburgring Vorerst gibt es keine Wettbewerbe auf der Strecke in der Eifel, die als wichtiges Basislager für die Katastrophenhilfe dient.

Vor und auf der Eifel-Rennstrecke erinnert seit etwas mehr als einer Woche nichts mehr an Motorsport-Festivals. Und da noch nicht abzusehen ist, wie lange Fahrzeuge und helfende Hände noch gebraucht werden, hat man sich jetzt am Ring in Abstimmung mit den Veranstaltern der betroffenen Rennserien dazu entschlossen, an diesem Zustand vorerst nichts zu ändern.