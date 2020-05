Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring vor vollbesetzten Zuschauerrängen: Teilnehmer und Fans hoffen jetzt auf ähnliche Bilder im September. Foto: Jürgen C. Braun

NÜRBURGRING Vor rund 200 000 Motorsport-Fans hätte am Wochenende das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring über die Bühne gehen sollen. Wegen der Corona-Pandemie soll es nun im September stattfinden. Wie aktuell das Teilnehmerfeld aussieht.

September statt Mai, Vorfreude statt Katzenjammer: Um 15.30 Uhr hätte der Startschuss am heutigen Samstagnachmittag zum Saison-Höhepunkt auf dem Ring fallen sollen. Motorsportfans aus aller Herren Länder fiebern normalerweise dem Kult-Event in der „Grünen Hölle“ dem 24-Stunden-Rennen, entgegen. In diesem Jahr aber ist alles anders.