Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft : Finale am 9. Oktober: 12 Uhr mittags am Ring

Spannung beim letzten Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie: Drei Teams kämpfen noch um den Gesamtsieg. Foto: -/Oliver Kleinz

Nürburgring Die Entscheidung über den Gesamtsieg in der Breitensportserie fällt im letzten Rennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Im letzten von insgesamt neun Rennen fällt an diesem Samstag (Start 12 Uhr) die Entscheidung in der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (NLS). Unter den derzeit 161 eingeschriebenen Fahrzeugen gibt es drei mögliche Gesamtsieger. Das etwas komplizierte Reglement von Europas größter Breitensportserie im Langstreckensport bevorteilt vor allem die Amateure, deren Klassen die höchste Anzahl an Teilnehmern und damit Konkurrenten aufweist.

Mitten drin bei der Vergabe des Championats ist der aktuelle Tabellenführer und zweimalige Titelträger Philipp Leisen aus Irrel, der im Team mit Christopher Rink und Danny Brink in einem BMW 325i unterwegs ist. „Für uns sieht es leider nicht optimal aus, auch wenn wir bislang alle Rennen in diesem Jahr in unserer Klasse gewonnen haben und sogar seit Mitte 2019 in der Klasse ungeschlagen sind“, sagt Leisen.

Das Hauptproblem des Teams: Seit Anfang dieser Saison habe man mit sinkenden Starterzahlen in der Klasse zu kämpfen, während andere Klassen starken Zulauf verbuchen. Deshalb sei es nach den Statuten möglich, dass es trotz acht Siegen aus acht Rennen am Ende nicht zum Titel reicht – „weil andere Teams ebenfalls viele Siege in ihrer Klasse einfahren konnten“. Das hält Leisen nicht für unfair, „da deren Leistung ja nicht schlechter als unsere ist. Aber in diesem Jahr schauen wir aus diesem Grund voraussichtlich in die Röhre“.

Immerhin ein Trostpflaster hat die Crew sicher: Gesamt-Dritter in der Serie mit 161 eingeschriebenen Fahrern ist man auf jeden Fall.

Auch für die anderen Nürburg­ring-Protagonisten aus der Region ist am Samstag nach dem Rennen ,Feierabend’ für dieses Jahr. Arno Klasen aus Karlshausen, beim Barbarossa-Preis Sieger der Klasse SP8-AM und 14. im Gesamtklassement, wird im Audi R8 LMS der Equipe Vitesse „für ein schönes Gesamtergebnis“ auf die Strecke gehen. Das Teilnehmerfeld hat neben fast 30 GT3-Boliden auch Kult-Fahrzeuge wie Opel Manta und Ford Mustang oder eine gelbe Mamba aus dem Hause Daimler zu bieten.

Außerdem ist der Porsche Club Nürburgring mit über 500 Fahrzeugen im Paddock vertreten – Corsa, Livemusik, Autogramme inbegriffen.