Nürburgring Langstreckenserie : Re-Start nach der Sommerpause: Rückkehr mit Emotionen

Für NLS-Spitzenreiter Philipp Leisen geht’s am Samstag beim Sechs-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring um weitere wichtige Punkte im Kampf um den Titel. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Nürburgring Motorsport: Beim Sechs-Stunden-Rennen an diesem Samstag wird die „Königin des Nürburgrings“ geehrt.

Nach mehr als zwei Monaten Pause geht die Nürburgring Langstrecken-Meisterschaft (NLS) an diesem Samstag (ab 12 Uhr) mit dem Ruhr-Pokal-Rennen über sechs Stunden weiter. Es ist der Höhepunkt der Serie mit insgesamt neun Rennen – acht von ihnen gehen über jeweils vier Stunden Distanz. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind teilweise wieder Zuschauerbereiche an der Nordschleife in den beliebten Streckenabschnitten Brünnchen und Pflanzgarten geöffnet.