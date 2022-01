Interview Ingo Böder & Christian Stephani : Formel 1 am Nürburgring: „Emotional gehört sie hierhin“

Zur Person

Christian Stephani (36) studierte nach dem Abitur in Mayen an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und nahm anschließend ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Sportmanagement am RheinAhr-Campus auf. Er ist seit Juli 2011 in mehreren Funktionen am Nürburgring angestellt und seit Januar 2020 Geschäftsführer der VLN VV GmbH & Co KG, dem Vermarkter und Veranstalter der Nürburgring Langstreckenserie. Ehrenamtlich war er vier Jahre lang Jugendstaffelleiter des Fußballkreises Rhein-Ahr.

Ingo Böder (44) ist diplomierter Betriebswirt stammt aus Leimbach in der Verbandsgemeinde Adenau. Er sammelte 17 Jahre lang Erfahrungen in leitender Position in einer großen Event-Agentur und organisierte unter anderem das Elektronik-Musikfestival ,Nature one‘ bei Kastellaun im Hunsrück. Im März vergangenen Jahres hatte er die Position als ,Head of Events & Operations‘ an der Eifel-Rennstrecke übernommen. ⇥(jüb)