NÜRBURGRING Verrücktes 24-Stunden-Rennen mit fast 15 Stunden Unterbrechung – Eifelklassiker bis 2028 gesichert

Die 49. Auflage des „größten Rennens der Welt“, wie die Macher des Langstrecken-Dauerbrenners in der Eifel das 24-Stunden-Rennen selbst gerne bezeichnen, ist an diesem Wochenende in die Geschichte eingegangen. Und wieder einmal hat sich gezeigt, wer am Ring das Sagen hat: nicht die Teams, nicht die Fahrer, nicht die Technik, nicht die beste Rennstrategie. Denn bei der kürzesten Auflage, die diese denkwürdige Veranstaltung seit dem Premierensieg von Hans-Joachim Stuck und Clemens Schickentanz im Jahr 1970 gesehen hat, triumphierte vor allem die in der Eifel gefürchtete „Wetterhexe.“ Dichter Nebel hatte beim Sieg des Manthey-Porsches 911 GT3 R in der Besetzung Kevin Estre / Lars Kern / Mateo Cairoli / Michael Christensen dazu geführt, dass das Rennen von Samstag 21.30 Uhr bis zum Re-Start am Sonntagmittag um 12 Uhr auf Eis gelegt werden musste.