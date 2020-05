Nürburgring : Spektakel kurz vor Weihnachten

Nürburgring Das gab‘s noch nie: Das Finale der Fia-Rallyecross-Weltmeisterschaft wird am 12./13. Dezember auf dem Nürburgring ausgetragen.

Die Verantwortlichen in der Eifel haben aus der Not eine Tugend gemacht. „Wir werden jedes Event einzeln betrachten und dann sehen, was möglich ist“, hatten Geschäftsführer Mirco Markfort und sein Team schon vor Wochen durchblicken lassen, dass man gewillt ist, auf der Rennstrecke in diesem Jahr trotz Corona nicht alles abzusagen.Die Macher in der Eifel verkündeten ihre Botschaft am Dienstag mit Stolz und Freude. „Dass wir nun die Fia World Rallyecross Championship in den Dezember verlegen konnten, ist für alle Beteiligten ein Erfolg. Es bestätigt sich nun, wie wichtig es ist, frühzeitig die Gespräche mit Veranstaltern zu führen und bei der Suche nach Lösungen flexibel zu sein“, sagte Markfort. Der Nürburgring versuche, so der Ring-Geschäftsführer, „die schwierige Situation bestmöglich zu meistern, um auch nach der Corona-Krise weiterhin als Wirtschaftsmotor für eine ganze Region fungieren zu können“.