Motorsport Saisonabschluss auf dem Ring bei typischem Eifelwetter (Fotos)

Genau 25.378 Meter lang war die Kombi aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurs am Samstag lang. Acht Motorsportclubs aus der Region haben sich in der RCN zusammengetan. Alexander und Reiner Köppens Bitburger Rennstall war genauso vertreten wie Arno Klasen aus Karlshausen, der dieses Mal anstatt in einem Audi R8 in einem Porsche Cayman S Platz genommen hatte. Vater und Sohn Axel und Max Friedhoff aus Bergweiler waren in ihrem Porsche am Start, die Eifeler Urgesteine Rudi Adams und Kurt Thiim aus Nohn und Bollendorf mit einem Volvo V 240 ohne elektronische Hilfsmittel. Das Wichtigste: Alle Autos im Ziel, alle Fahrer hatten ihren Spaß und Thomas Ostermann/Carsten Stocky aus Saarburg sicherten sich einen Klassensieg.