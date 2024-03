Auf dem Asphalt statt vor Gericht Auftakt der Langstreckenserie am Nürburgring: Kostenloser Eintritt und offene Fragen

Es tut sich wieder was auf der Nordschleife und dem-Grand-Prix-Kurs. Seit Freitag fahren dort wieder Autos in den beiden Langstreckenserien NLS und NES. Und das nach monatelangen Streitereien vor den Schranken der Gerichte, in sozialen Medien und Kommentaren von Institutionen und Interessengemeinschaften zwischen den Ausrichtern der Rennserien (der Volksfreund berichtete mehrfach). Aktuell fahren die Autos noch nicht so, wie angekündigt, aber immerhin.