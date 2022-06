Leichtathletik : Nur Stadion- und ein Rheinlandrekord zur Einweihung

Senioren-Europameister Franz Pauly vom TV Germania Trier erzielte als M-55-Titelträger die beste Leistung der Hammerwerfer aus der Region Trier bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaft auf der neuen Werferanlage in Bengel im Alftal. Foto: Holger Teusch

Bengel Der neue Werferplatz in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat mit den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Hammerwurf seine Feuertaufe bestanden.

Selbst Emmerich Kiss lernte am vergangenen Sonntag etwas Neues. „Auf diesem Sportplatz war ich noch nie“, sagte der Hammerwurf-Rheinlandrekordler der Altersklasse M 80 aus Baumholder. Konnte er auch nicht, zumindest nicht als Leichtathlet, denn der Werferplatz in Bengel wurde erst vor ein paar Wochen mit einem Wurfkäfig auf internationalem Niveau fertiggestellt und mit den Landesmeisterschaften im Hammerwurf eingeweiht. Die Zweibrückerin Hanna Luxenburger kam bei ihrem Sieg auf der neuen Anlage mit 46,16 Metern bis auf zwei Meter an ihre persönliche Bestleistung mit dem Vier-Kilo-Wettkampfgerät heran. Dem Sohrener Paul Mohr reichten mit dem 7,26-Kilogramm-Hammer 37,85 Meter zum Sieg.