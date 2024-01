Ein Beschluss und seine Folgen Herren-Ligen ade, offen für alle Geschlechter: Tischtennis-Reform sorgt für Aufsehen

Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen: In vielen Sportarten sind Meisterschaften, Wettbewerbe und Ligensysteme strikt getrennt organisiert. Auch im Tischtennis sind die Konkurrenzen im Spitzensportbereich sowie in den überregionalen Top-Ligen derart gegliedert, wobei es seit jeher gemischte Doppel gibt. In Deutschland soll sich das in Zukunft ändern.