Olympiateilnehmer zurück Fans feiern Rückkehr von Marathon-Ass Samuel Fitwi in Gerolstein (Fotos)

Großer Bahnhof für Olympiateilnehmer Samuel Fitwi in Gerolstein. Mehr als hundert Fans aus der Vulkaneifel feierten den 15. des Olympischen Marathonlauf am Dienstagabend bei der Rückkehr in seine Heimatstadt. Von Landrätin Julia Gieseking bis hin zu Stadtbürgermeisterin Steffi Lorich gratulierten die lokale Politikprominenz ebenso wie Sponsorenvertreter und Fitwis Weggefährten. Seine ersten Olympischen Spiele seien ein Erlebnis fürs Leben gewesen, sagte Fitwi, aber auch: „Nach den aufregenden Tagen in Paris und dem fast zweimonatigen Trainingslager in Äthiopien bin ich sehr froh, wieder zu Hause zu sein.“ In Zukunft wird ein Baum in Gerolstein an Fitwi erinnern, auch wenn er wieder im Höhentrainingslager ist. Stadtbürgermeisterin Lorich schenkte dem Olympioniken das Duplikat des Schildes, das an einem Baum angebracht wird, der zu Ehren Fitwis gepflanzt wird.