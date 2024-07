Olympia-Vorbereitung Philippinischer Star trainiert in Trier

Diese Frau hat in ihrer Heimat, den Philippinen, Geschichte geschrieben. Joanie Delgaco hat sich als erste Ruderin des Inselstaats in Südostasien für Olympische Sommerspiele qualifiziert. Bei der Ausscheidungs-Regatta für Asien und Ozeanien in Südkorea musste sie im Einer mindestens Fünfte werden, sie kam als Vierte ins Ziel. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich bin so aufgeregt, mich in Frankreich mit sehr starken Athletinnen messen zu können“, sagt die 26-Jährige.