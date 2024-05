Trendsport für alle Olympiasieger und Event-Profi erfinden Hyrox

Die Zukunft wird zeigen, ob sich Hyrox als neue Sportart etablieren kann. Momentan schwimmt der Fitness-Wettkampf auf der Erfolgswelle. Nach 90.000 Teilnehmern bei Veranstaltungen in 16 Ländern gehen Prognosen für 2024 von fast der doppelten Zahl in 60 Rennen aus. „Erfunden“ wurde Hyrox (oder in Langform: Hybrid Obstacle Race Exercise) 2017 von den Hamburgern Moritz Fürste und Christian Toetzke. Hockey-Doppel-Olympiasieger (2008 und 2012) Fürste gründete nach seinem Karriereende mit Olympia-Bronze 2016 in Rio de Janeiro mit Toetzke und Michael Trautmann in Hamburg die Firma Upsolute Event. Toetzke ist über die Hansestadt hinaus bekannt als Initiator des Radrennens Cyclassics und dem Hamburg-Triathlon. Zwischenzeitlich war er Chef von Ironman Germany.