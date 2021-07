Olympische Spiele : Trierer Richard Schmidt könnte Fahnenträger werden

Birgit Fischer (2000), Dirk Nowitzki (2008) und Hans Günter Winkler (1976, Bilder unten) waren bereits Fahnenträger in deutschen Olympiateams bei Sommerspielen. In Tokio könnte sich nun der Trierer Ruderer Richard Schmidt (Bild oben) in die illustre Runde einreihen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Trier/Tokio Der Ruderer steht zur Wahl für die ehrenvolle Aufgabe bei der Eröffnungsfeier in Tokio. Alle Sportfans können bis 18. Juli abstimmen.

Kriterien für die Vorauswahl waren bisherige Erfolge und die Vorbildfunktion der Sportler, die Vielfalt der Disziplinen – und organisatorische Aspekte. So muss laut DOSB die Teilnahme an der Eröffnungsfeier mit dem Trainings- und Wettkampfprogramm der Athleten vereinbar sein.

Richard Schmidt, für den es in Tokio die vierten Olympischen Spiele sein werden, zeigt sich davon überrascht, dass er in der Liste der zehn Sportler und Sportlerinnen dabei ist – und stolz. „Es ist klasse und eine absolute Ehre, in die engere Auswahl gekommen zu sein“, teilte Schmidt per Sprachnachricht auf TV-Anfrage mit. Der Trierer bereitet sich mit seinen Teamkollegen des Ruder-Achters bereits seit mehreren Tagen im 800 Kilometer von Tokio entfernten Kinosaki am Japanischen Meer auf die olympischen Wettkämpfe vor.