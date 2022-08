Sportgeschichte : Olympische Spiele 1972 in München – Ulrikes Himmelssprung und Heides grandioser Schlussspurt

Zwei Bilder von einem Ereignis: Die Erinnerungen an die Olympischen Spiele 1972 in München könnten unterschiedlicher nicht sein – auf der einen Seite an die sportlichen Erfolge wie Heide Rosendahls Goldmedaille im Weitsprung (Foto links), auf der anderen Seite an den Terroranschlag auf das israelische Team und die anschließende Geiselnahme mit ihrem verheerenden Ausgang (Foto rechts). Foto: picture-alliance / dpa/dpa

Nach dem Attentat auf die israelische Mannschaft sind die heiteren Spiele vorbei.

Eckhard Jesse , Autor der Gastbeiträge auf dieser Seite, lehrte von 1978 bis 1990 Politikwissenschaft an der Universität Trier. Nach mehreren Lehrstuhlvertretungen übernahm er eine Professor in seiner sächsischen Heimat, an der TU Chemnitz (von 1993-2014). Im Munzinger-Archiv ist sein Hobby genannt: „Sport (passiv)“.

Im Gegensatz zu ihren härtesten Konkurrentinnen überquert sie nicht bäuchlings die Latte, im Straddle-Stil, sondern rückwärts, im Flop-Stil. Noch niemals hat in der Leichtathletik eine so junge Sportlerin eine Goldmedaille gewonnen, nicht vorher, nicht nachher. Die sportliche Verwegenheit steht in einem merkwürdigen Kontrast zu der verständlichen Verlegenheit im Fernsehstudio und bei der Pressekonferenz. Dort spricht sie eine Dolmetscherin mit „Meinhof“ an.

Es ist der 4. September gegen 19 Uhr, als ihr Sieg feststeht. Das Olympiastadion tobt. Keine zehn Stunden später sieht die Welt anders aus, selbst für die Siegerin. Ein halbes Jahrhundert später schreibt sie, bei allem Schrecken habe sie eine „merkwürdige Erleichterung“ beschlichen, weil sie ahnte, nicht mehr im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Als sie 1976 in Montreal überraschend an der Qualifikationshöhe von 1,80 Meter scheitert, lautet die Schlagzeile: „Vom Wunderkind zum Sorgenkind“.

Und 1980 macht ihr die „große Politik“ einen Strich durch die Rechnung. Wegen der Intervention sowjetischer Truppen in Afghanistan boykottierten die USA und mehrere westliche Demokratien die Spiele. Aber 1984 in Los Angeles gewinnt sie mit dem Olympischen Rekord von 2,02 Metern erneut die Goldmedaille, jetzt als älteste Hochsprungsiegerin. Heute schaut die 66-Jährige Ulrike Nasse-Meyfarth gelassen auf ihren Sieg als Backfisch zurück, zu Recht irritiert darüber, dass sie kaum jemand auf den Erfolg 1984 anspricht.

Da John Smith im Endlauf über 400 Meter eine Zerrung erlitt, fehlt den Staffelläufern der vierte Mann. Nun ist die bundesdeutsche Mannschaft neben der aus Kenia Favorit. Schlussläufer Karl Honz legt ein atemberaubendes Tempo vor, baut am Ende aber stark ab. Nicht nur der Kenianer zieht an ihm vorbei, sondern auch der Brite und der Franzose. Heute ist Honz, 1974 bei den Leichtathletikeuropameisterschaften als einziger Westdeutscher mit Gold bedacht (Ulrike Meyfarth muss sich mit einem siebten Platz begnügen), nahezu vergessen. Nach dem Attentat auf die israelische Mannschaft gibt es zwar noch großartige Leistungen, so im Rennen der beiden deutschen Mannschaften in der 4-mal-100-Meter-Staffel der Frauen, in dem die Leverkusener Schlussläuferin Heide Rosendahl, die auch Gold im Weitsprung geholt hat, die Jenaerin Renate Stecher knapp bezwingt, doch die Lust am Sport hat für die Zuschauer nachgelassen. Die heiteren Spiele sind vorbei.