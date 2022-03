Fußball : Aus vollem Lauf zum Kantersieg: Schneifel-SG bleibt klar auf Titelkurs

Mit großen Schritten zum Erfolg: Ricardo Menacho Calle (vorne) und die SG Schneifel II haben auch ihr zweites Spiel nach der Winterpause gewonnen und so ihre Führungsposition in der B-I-Liga ausgebaut. Gegen Christopher Mies und die Roth-Kalenborner gab es einen deutlichen 5:0-Erfolg. Foto: HANS-KRAEMER

Ormont Kreisliga B I: Auch nach der Winterpause ist die SG Schneifel-Auw II in starker Verfassung. Gegen Roth-Kalenborn gab es einen klaren 5:0-Sieg. Das Team um Spielertrainer Artur Heck ist damit bestens gerüstet für den Hit am kommenden Sonntag beim ärgsten Verfolger.

Die Überraschung blieb aus: Die zuvor noch im Nachholspiel gegen den SV Neunkirchen-Steinborn II mit 2:1 siegreiche Mannschaft des SV Roth-Kalenborn hatte am Samstagabend beim Tabellenführer SG Schneifel-Auw II nicht den Hauch einer Chance und unterlag mit 0:5. So ringt die Mannschaft um Spielertrainer Christian Schneider wohl auch in den nächsten Wochen um den Ligaverbleib. In den nächsten Begegnungen zu Hause gegen die SG Kylltal II und bei der SG Auel wird es umso mehr darauf ankommen, Charakter zu zeigen und zu punkten.

Die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll jedenfalls, die bereits das Hinspiel mit 6:1 für sich entschieden hatten und nun den fünften Sieg in Folge einfuhren, ließen von Beginn an keine Zweifel am angestrebten Sieg aufkommen. So schlenzte Andre Dahm nach drei Minuten einen direkten Freistoß aus 16 Meter elegant über die Mauer. Die Gäste standen tief und suchten ihr Heil im Konterspiel. Die Rheinlandligareserve legte aber mit einem Doppelschlag nach. Tobias Maus verwertete eine Flanke von Mario Klein aus dem Zentrum zum 2:0 (23.), ehe Kevin Gangolf nach einer gekonnten Spielverlagerung und einem langen Ball aus der eigenen Hälfte die Übersicht bewahrte und cool abschloss (26.).

Wermutstropfen für die Mannschaft von Spielertrainer Artur Heck: Gangolf (Leiste) und Maus (dicker Knöchel) mussten schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt das Feld verlassen. Doch am Tag danach gab der Coach bereits wieder Entwarnung: „Es sind zum Glück keine schweren Verletzungen, sodass sie im nächsten Spiel in Ulmen wohl auflaufen können.“ Roth-Kalenborn mühte sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, doch so richtig konnte man den Ligaprimus nicht herausfordern. Ein weiterer Doppelschlag besiegelte die Niederlage des SVR endgültig. Diesmal traf Dahm mit einem Freistoß aus dem Halbfeld ins lange Eck (52.), ehe Harald Weberskirch nach einer Kombination über mehrere Stationen zum 5:0 ins kurze Eck netzte (55.).

Danach verwaltete der Tabellenführer die Partie. Heck war zufrieden: „Wir haben uns in einigen Phasen schwer getan, doch wir waren über weite Strecken dominant, sodass der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Nach der frühen Führung hatten wir die Kontrolle und haben eine gute Leistung gezeigt.“

Der Auwer Coach richtete den Blick bereits auf den kommenden Sonntag: „Das wird in Ulmen ein richtiges Spitzenspiel. Im Hinspiel haben wir glücklich 2:1 gewonnen. Es wäre sicherlich zu früh, von einer Entscheidung im Titelkampf zu sprechen, sollten wir gewinnen. Doch gewisse Weichen könnten gestellt werden.“ Für die SG jedenfalls wäre ein Aufstieg in die Kreisliga A „sportlich sehr lukrativ. Dann wäre der Unterscheid zwischen Erster und Zweiter nicht mehr so groß“, so Heck. Mit der langen Serie von jetzt 14 ungeschlagenen Spielen sind sie aber auf einem guten Weg in Richtung der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Eifel.

Hecks Gegenüber Christian Schneider bilanzierte einen Klassenunterschied: „Wir sind früh in Rückstand geraten. Damit wurde unser Matchplan, lange die Null zu halten, über den Haufen geworfen. Wir hatten nicht eine einzige richtige Torchance. Das Spiel müssen wir schnell abhaken und uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren.“