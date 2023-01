Motorsport : Ein Hoch auf den Motorsport

Osann-Monzel Auszeichnungen für die Besten und Treuesten: MSV Osann-Monzel blickt auf ereignisreiches Jahr zurück und ehrt zahlreiche Mitglieder.

Vereinsmeister im Rallyesport wurde Dennis Zenz. An der Automobilslalom-Wertung nahmen sieben Fahrer teil. Manfred Bläsius errang den Vereinsmeistertitel vor Tim Kleinsorg und Michelle Tute. Auf die Plätze vier bis sieben kamen Hans-Hubert Sowart, Ralf Kleinsorg, Patrick Orth und Andy Heindrichs. Patrick Orth wiederholte seinen Vereinsmeistertitel aus dem Vorjahr und siegte im Rundstreckensport vor Thomas Nilles und Paul Winter. Erstmals Clubmeister im Bergrennsport wurde Andy Heindrichs vor Ralph Paulick. Auf den weiteren Plätzen folgten Patrick Orth, Tim und Ralf Kleinsorg. Seit langem konnten auch mal wieder Nachwuchsmotorsportler geehrt werden. In der Slalom-Youngster-Wertung wurde Eric Sowart Erster, gefolgt von Kira Seiwert. Beide fuhren zum ersten Mal in der mittelrheinischen Automobil- Slalom-Youngster-Meisterschaft.

Langjährige Vereinsmitglieder wurden mit der Ehrennadel - Thomas Berger, Franziska Bast und Burghild Stock (jeweils für zehn Jahre) - ausgezeichnet. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Rüdiger Bollig und Dennis Zenz Auszeichnungen. Mit der Ewald-Kroth-Medaille in Silber, die vom ADAC für besondere Verdienste in der Motorsportorganisation verliehen wird, wurden Sabrina Heindrichs, Patrick und Ralf Orth geehrt. Den Helferpokal für seine Dienste in 2022 erhielt Richard Bork. Auch wurden die erfolgreichsten Fahrer des abgelaufenen Jahres geehrt. Den Meistertitel im ADAC-Slalom-Pokal-Südwest und in der DMSB-Slalommeisterschaft des ADAC Mittelrhein errang Tim Kleinsorg. Andy Heindrichs erreichte den Vizemeistertitel in der deutschen Bergmeisterschaft und den Titel in der Sprintmeisterschaft Mittelrhein. Dennis Zenz wiederum holte den Titel in der Rallyemeisterschaft des ADAC Mittelrhein. Als bester Sportler des Jahres wurde Manfred Bläsius mit einem Pokal gesondert ausgezeichnet.