Osterwerfen Trier Organisator wirft zweimal Rheinlandrekord

Im Hammer- und Gewichtswurf stellte Franz Pauly beim 32. Osterwerfen des TV Germania Trier (TVG) neue Rheinlandrekorde auf. 49,57 Meter mit dem Fünf-Kilo-Hammer und 17,07 Meter mit dem 9,08 Kilogramm schweren Gewicht lauten die neuen Marken für die Altersklasse M 60. „Damit habe ich gar nicht gerechnet“, erzählt Pauly. Denn der zweite TVG-Vorsitzende organisiert das Osterwerfen selbst. Zudem sind Regen und Kälte wie am Ostermontag nicht gerade leistungsfördernde Bedingungen für die Werfer. Doch Pauly lobt den Wurfring im Trierer Moselstadion: „Der neue Ring ist wirklich gut gemacht. Auch wenn es nass ist, lässt sich auf ihm hervorragend werfen.“ Bei trockenen Bedingungen vielleicht noch besser? „Die Fünf vorne beim Hammerwurf ist auf jeden Fall das Ziel“, peilt Pauly in diesem Jahr einen 50-Meter-Wurf an. Allerdings nur auf nationaler Ebene mit dem Fünf-Kilo-Gerät. In Deutschland ist der im Dezember 1964 geborene Ortsbürgermeister von Igel in der Altersklasse M 60 startberechtigt. International gilt das Geburtsdatum als Stichtag. Pauly musste sich deshalb beispielsweise zuletzt bei den Europameisterschaften in Polen noch mit der jüngeren Konkurrenz in der Altersklasse M 55 und dem Sechs-Kilo-Hammer auseinandersetzten.