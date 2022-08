Radsport : Maike Hausberger gewinnt Gesamt-Weltcup

Quebec/Baie-Comeau Para-Radsportlerin aus Butzweiler reichen beim Weltcup-Finale in Kanada ein zweiter Platz im Zeitfahren und ein dritter im Straßenrennen, um die Führungsposition zu verteidigen.

Maike Hausberger startet in der zweiten Wochenhälfte als Weltcup-Gesamtsieger bei den Weltmeisterschaften der Para-Radsportler. Die 27-Jährige aus Butzweiler, die am Olympischen und Paralympischen Stützpunkt in Cottbus trainiert und für den Brandenburgischer Präventions- und Rehabilitationssportverein startet, musste sich im Zeitfahren in Quebec in Kanada nach 17,6 Kilometern nur Flurina Rigling aus der Schweiz im 16,25 Sekunden geschlagen geben. Im Straßenrennen über 52,8 Kilometer schob sich noch die amtierende Zeitfahr-Weltmeisterin der Klasse C2, Daniela Florez. Im Zeitfahren war die Kolumbianerin mit zwei Minuten Rückstand Dritte geworden.