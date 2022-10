Deutsche Meisterschaft im Para-Tischtennis : Konzer Jörg Didion gewinnt dreimal Bronze

Jörg Didion (hier auf einem Archivfoto) kehrte reichlich dekoriert aus Düsseldorf zurück. Foto: g_sport <g_sport5@volksfreund.de>

Konz/Düsseldorf Bei den Titelkämpfen in Düsseldorf ist der 50-Jährige gleich in mehreren Konkurrenzen erfolgreich.

Nach einer dreijährigen Pause wurden wieder Deutschen Meisterschaften im Rollstuhltischtennis ausgetragen. Für den Konzer Jörg Didion verliefen die Titelkämpfe im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf sehr erfreulich.

Im Mixed-Wettbewerb trat der 50-Jährige mit der erst 16-jährigen Frieda Dietz an – mit dem Ziel, die junge Spielerin bei ihrer ersten DM-Teilnahme an die Spitze heranzuführen. Sensationell gewann das Duo die Bronzemedaille, nachdem es im entscheidenden Spiel gegen das international erfahrene Bayreuther Duo Bianca Neubig/Dietmar Kober nach Abwehr einiger Matchbälle am Ende 3:2 für die Paarung Dietz/Didion hieß.

Im Doppelwettbewerb sollte Didions 18-jähriger Doppelpartner Max Zuber bei seiner ersten DM-Teilnahme ebenfalls an die nationale Spitze herangeführt werden.

Nach drei Siegen in der Gruppenphase wurde es im Viertelfinale sehr eng für das in der Bundesliga für den RSC Frankfurt spielende Doppel Didion/Zuber, aber die beiden setzten sich in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 12:10 durch.

Nach dem verlorenem Halbfinale gegen das Duo Valentin Baus/Thomas Schmidberger (Paralympics-Sieger und -Zweiter) wartete im Spiel um Platz drei die ebenso schwierige Aufgabe gegen den Paralympics-Zweiten Thomas Brüchle und den langjährigen Nationalspieler Jan Gürtler.

Das Duo Didion/Zuber fand sehr schnell zu seinem Rhythmus und siegte unerwartet deutlich mit 3:0 (11:7 11:8 11:4). Die Freude über die zweite unerwartete Bronzemedaille war groß.

Im Einzelwettbewerb am Folgetag fehlte Didion, der bei den TTF Konz mit nicht-behinderten Akteuren zusammenspielt, ein wenig die geistige Frische. Zwar entschied er die ersten vier Gruppenspiele noch souverän für sich, doch im letzten Gruppenspiel verlor er unglücklich gegen Selcuk Cetin mit 1:3. Zwar waren beide Spieler schon fürs Halbfinale qualifiziert, aber es ging darum, in der Vorschlussrunde dem Weltranglisten-Ersten Baus aus dem Weg zu gehen. So musste Didion gegen den Top-Mann antreten. Er verlor erwartungsgemäß gegen den späteren Deutschen Meister mit 0:3. Mit einem ungefährdeten 3:0 im Spiel um Platz drei konnte der in der Weltrangliste immer noch auf Platz 13 platzierte Konzer jedoch die dritte Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.