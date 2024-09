Paralympics 2024 Maike Hausberger: Mit Bronze-Euphorie und Nationalgeheimnis zu Gold

Gold für Maike Hausberger! Nach Sprint-Bronze auf der Bahn am vergangenen Samstag flog die 29-Jährige mit der Euphorie ihres ersten Medaillengewinns bei Paralympischen Spielen am frühen Mittwochvormittag im Einzelzeitfahren auf der Straße regelrecht zum souveränen Sieg in den Klassen C1-3.