Paralympics in Paris Dolphins-Spielerin als Herzstück

Im ersten Spiel war noch eine Nervosität zu spüren, doch im zweiten Spiel beim paralympischen Rollstuhlbasketball-Turnier zeigte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft schon ein anderes, besseres Gesicht. Das Team, gecoacht vom Spielertrainer der Dolphins Trier – Dirk Passiwan –, schlug Japan mit 67:55, nachdem es zum Start eine 44:73-Niederlage gegen die USA gegeben hatte. „Für die Spielerinnen ohne Paralympics-Erfahrung war das erste Spiel schon speziell – gegen einen Top-Gegner und in der großen, voll besetzten Arena in Bercy“, berichtete Passiwan am Sonntag im TV-Telefonat. Mit ihm ist im deutschen Team eine große Dolphins-Fraktion vertreten, zu der auch die Spielerinnen Mareike Miller, Nathalie Passiwan (Dirks Ehefrau) und Svenja Erni sowie Teammanager Andreas Ebertz, Techniker Udo Jung und Physiotherapeut Taro Hazeyama gehören. Miller erweist sich bislang als absoluter Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel – gegen Japan steuerte die Paralympics-Siegerin von 2012 39 (!) Punkte bei. „Wir wissen, was wir an ihr haben“, sagt Dirk Passiwan, der gleichzeitig betonte: „Gegen Japan haben wir eine sehr gute Teamleistung gezeigt.“