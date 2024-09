Paralympics 2024 Rollstuhlrugby-Spieler aus Eckfeld überwältigt von Atmosphäre

Die Stadt Paris mit ihren Monumenten und ihrem Metropolen-Charme. Dazu die imposante Champ-de-Mars-Arena unweit des Eiffelturms, in der Tausende Zuschauer für eine pulsierende Atmosphäre sorgen: Der aus Eckfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammende Maximilian Stolz saugt dieser Tage sämtliche Eindrücke bei den Paralympischen Spielen mit großer Freude und Stolz auf. „Was für ein Privileg, genau hier Rugby spielen zu dürfen“, betitelte er auf seiner Instagram-Seite beispielsweise ein Bild am Eiffelturm. Stolz, seit einem Badeunfall 2018 querschnittsgelähmt, nimmt als Rollstuhlrugby-Spieler mit dem deutschen Team an den Paralympics teil. Die Stimmung in der Arena hinterlässt Eindruck beim 27-Jährigen: „Eine unglaubliche Atmosphäre in der Halle! Dank der ganzen deutschen Fans wurde die Arena zu einer spektakulären Location“, schrieb er nach dem Auftaktmatch.