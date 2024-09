Paralympics Straßenrennen: Nach Gold und Bronze wird Maike Hausberger Neunte

Nach Gold im Einzelzeitfahren und Bronze im Sprint auf der Bahn belegte die aus Butzweiler bei Trier stammende Maike Hausberger zum Abschluss der Rad-Wettbewerbe der Paralympischen Spielen von Paris den neunten Platz. Nach ihrem Paralympics-Sieg am Mittwoch konnte sie ohne Druck an den Start gehen, erklärt sie. Nach ihrer Goldfahrt in Clichy-sous-Bois im Pariser Osten drei Tage zuvor hatte Hausberger eine Erkältung kurieren müssen. Sogar eine Absage ihres Starts beim Straßenrennen der Klassen C1, C2 und C3 stand im Raum. Zusammen mit den Ärzten habe sie sich dann aber dazu entschlossen, als einzige Deutsche anzutreten, auch weil sie als erfolgreichste deutsche Para-Radsportlerin der Spiele von Paris von der ersten bis zur 105. Minute ihrer Zieldurchfahrt das Rennen genießen konnte.