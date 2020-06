Rollstuhlbasketball : Paralympics: Trierer Dirk Passiwan darf ran

Dolphins-Ecke

Bundesliga: Die neue Saison in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga soll am 26. September starten – mit dem gewohnten Modus (Hin- und Rückrunde plus Playoffs/Playdowns). Der nationale Pokalwettbewerb wird dagegen ausgesetzt. Durch die Corona-Lockerungen in Rheinland-Pfalz dürfen die Dolphins Trier ab Mittwoch wieder in Spielformen trainieren. Eine positive Kunde für Spielertrainer Dirk Passiwan: „Wir werden das nutzen, bevor Mitte August dann offizieller Beginn der Saisonvorbereitung sein soll.“

Masken: Über die Webseite der Dolphins wird eine limitierte Zahl an handgefertigten Mund- und Nasenschutzmasken mit aufgesticktem Delfin verkauft. Die Adresse: https://doneck-dolphins-trier.de/home/masken-shop/ ⇥(bl)