Ehre nach langer Zeit Weltmeister vor 30 Jahren: Als ein Trierer Fußball-Geschichte schrieb

Trier · Patrick Hamm fuhr im Juni 1994 in New York einen außergewöhnlichen Titel ein. Einen, der für ihn viel mehr als nur sportlichen Erfolg beinhaltete. Nun hat es der heute 62-Jährige geschafft, dass seine Geschichte für jedermann sichtbar wird – an prominenter Stelle im Deutschen Fußballmuseum.

14.06.2024 , 16:12 Uhr

Wenige Tage nach dem gewonnenen WM-Titel präsentierte sich die Kölner Mannschaft im Cabrio beim Christopher Street Day in der Domstadt. „Damals war es quasi noch eine Sensation, dass Schwule auch in einem typischen Männer-Sport erfolgreich sein können“, sagt Patrick Hamm zu diesem Bild. Foto: privat