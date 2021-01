Paul Linz wird 65 : Der Jubliar über Klopp, Michels und Thioune

Letzte Ausfahrt Salmrohr: Im Salmtal absolvierte Paul Linz (vorne, dahinter Teammanager Karl-Heinz Kieren) seine letzte Trainer-Station. Im Dezember 2016 trat er beim Fußball-Oberligisten zurück: „Es hat einfach nicht mehr gepasst.“ Foto: sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier/Waldrach Es ist ruhig geworden um den früheren Fußball-Profi und langjährigen Trainer der beiden regionalen Aushängeschilder Eintracht Trier und FSV Salmrohr? Was macht der Jubliar heute? Plant er ein Comeback auf dem Fußballplatz?

Das Lebensmotto von Paul Linz lautet: „Man muss immer wieder aufstehen und nach vorne blicken.“ Deswegen wünscht er sich für 2021, dass die Corona-Pandemie „durch die Impfungen überwunden werden kann und alle gesund bleiben“. Sein Leben dreht sich mittlerweile überwiegend um seine Familie, seine Frau Martina und seine Tochter Paula, die vor wenigen Tagen neun Jahre alt geworden ist. Der Fußball spielt im Leben des Ex-Profis und langjährigen Trainers (siehe Infobox) nur dann eine Rolle, wenn er sich um die Fußballgolf­anlage in Riol kümmert und diese im Sommer betreibt. Seine Trainerkarriere hat er im Dezember 2016 beim FSV Salmrohr wegen „Problemen mit der Mentalität der Mannschaft“ beendet. Ein Comeback ist nicht geplant. Nicht mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen, fehlt Linz nicht. „Alles hat seine Zeit, nun müssen die jungen Kollegen ran. Damit habe ich kein Problem. Aber früher im Café Greif, als die Schüler ‚Linze Paul’ sangen, als sie mich gesehen haben, das war auch schön.“

Paul Linz ist kein Mann, der gerne in der Vergangenheit lebt. Aber für den Trierischen Volksfreund macht er eine Ausnahme und erinnert sich an einige wichtige Karriereschritte und schöne Erlebnisse, etwa an ...

Info Stationen und Erfolge als Spieler und Trainer Stationen als Spieler: 1974 - 1978 VfL Trier, 1978 - 12/1979 Werder Bremen, 01/1980 - 06/1980 OSC Bremerhaven, 07/1980 - 1982 Freiburger FC, 1982 - 1984 Waldhof Mannheim, 1984 - 1988 VfL Osnabrück, 1988 - 1989 Eintracht Trier (Spielertrainer), 1989 - 1994 FSV Salmrohr (Spielertrainer). Größte Erfolge als Spieler: Bundesliga-Aufstieg mit Waldhof Mannheim unter Trainer Klaus Schlappner in der Saison 1982/83; Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dem VfL Osnabrück in der Saison 1984/85; Deutscher Amateurmeister 1990 und Meister der Oberliga Südwest 1992 mit dem FSV Salmrohr. Insgesamt 33 Bundesligaspiele/5 Tore und 233 Zweitligaspiele/115 Tore (Platz 9 in der ewigen Torschützenliste der 2. Bundesliga). Stationen als Trainer: 1994 - 1996 FSV Salmrohr, 1996 - 12/1997 SV Meppen, 02/1998 - 1999 Stuttgarter Kickers, 10/1999 - 2005 Eintracht Trier, 10/2005 - 2006 LR Ahlen, 12/2007 - 03/2009 1. FC Magdeburg, 01/2011 - 12/2011 Borussia Neunkirchen, 09/2014 - 12/2016 FSV Salmrohr. Größte Erfolge als Trainer: Nicht­abstiege mit den beiden Zweitligisten SV Meppen 1996 und Stuttgarter Kickers 1998; Aufstieg in die 2. Bundesliga mit Eintracht Trier in der Saison 2001/02. ⇥(fan)

... sein erstes Bundesligator: „Man träumt davon als Kind, vor vielen Zuschauern zu spielen. Mein erstes Bundesligaspiel habe ich in der Saison 1978/79 mit Werder Bremen auf dem Betzenberg gemacht. Ich bin eingewechselt worden, wir haben 0:4 verloren, und der Klaus Toppmöller hat ein oder zwei Tore geschossen. Da habe ich schon etwas die Orientierung verloren und gedacht: Was machste hier? Aber ich war stolz auf mein erstes Spiel. Noch stolzer war ich aber auf mein erstes Bundesligator. Das habe ich mit dem rechten Fuß am letzten Spieltag der Saison 1978/79 zum 1:1 beim 2:2 in Nürnberg erzielt.“

... seinen wichtigsten Trainer: Linz wechselte 1980 zum Freiburger FC. „In den ersten Partien habe ich katastrophal gespielt, aber mein Trainer Bernd Hoss hielt an mir fest und schenkte mir sein Vertrauen. Am Ende der Saison hatte ich dann 22 Tore geschossen. Daraus habe ich viel gelernt. In Sachen Außendarstellung war ,Schlappi’ (Anmerk. der Red.: Klaus Schlappner, der Waldhof Mannheim 1983 in die Bundesliga führte) der Beste.“

... seine schönste sportliche Station: „Das war beim VfL Osnabrück. Unser Trainer Rolf Grünther hat den Zusammenhalt und Teamgedanken gefördert. Von ihm habe ich einiges gelernt. In Osnabrück bin ich als Persönlichkeit gereift. Ich war Vorbild für die jungen Spieler und bin zum Kapitän gewählt worden. Diese vier Jahre war die prägendste Zeit – es ist kein Zufall, dass wir Spieler uns heute noch treffen. Es ist schön, wenn man merkt, dass es herzlich ist. Das sind die Sachen, die bleiben.“

... seine Erfahrungen als Spielertrainer bei Eintracht Trier 1988/89: „Ich weiß nicht, was mich da geritten hatte. Ich war 32 Jahre alt und habe es in der Oberliga als Spielertrainer versucht – das würde ich nie mehr machen.“

... einstige Weggefährten wie Arno Michels, Jürgen Klopp und Daniel Thioune: „Mit Jürgen Klopp bin ich ein paar Mal an der Seitenlinie aneinander geraten, er wirkte damals etwas arrogant und war sehr impulsiv. Aber man merkte schon, dass er sehr talentiert war. Später bei Trainer-Tagungen war dann alles wieder gut, er hat mir für Bekannte auch schon mal Tickets für ein Spiel des FC Liverpool organisiert. Ein Spiel an der Anfield Road würde ich mir auch mal gerne anschauen.“

Viel näher als die Anfield Road wäre für den in Waldrach wohnenden Linz ja das Trierer Moselstadion, aber die Eintracht, mit der er 2002 als Trainer in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, hat er sich schon länger nicht mehr angesehen. „Mit der Eintracht habe ich keinen Kontakt mehr, auch nicht zu Horst Brand. Schade, dass es so auseinander gegangen ist. ,Jupp’ Cinar scheint seine Sache aber gut zu machen.“

Nicht abgerissen ist dagegen die Verbindung von Linz zu Arno Michels, seinem früheren Co-Trainer bei Eintracht Trier, der seit 2009 der Assistent von Thomas Tuchel ist, zuletzt bei Paris St. Germain. „Mit Arno habe ich noch ab und zu Kontakt, aber nach der Entlassung von Tuchel an Weihnachten in Paris habe ich ihn nicht kontaktiert. Das war schon überraschend. Seltsam, dass die Engagements von Tuchel immer so komisch enden.“

ARCHIV - 23.05.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Fußball: 2. Bundesliga, VfL Osnabrück - Hannover 96, 27. Spieltag an der Bremer Brücke. Osnabrücks Trainer Daniel Thioune steht an der Seitenlinie und gibt Anweisungen an seine Spieler. (zu dpa "Daniel Thioune wird neuer Trainer beim Hamburger SV") Foto: Guido Kirchner/dpa-Pool/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Guido Kirchner