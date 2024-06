Großes Schwimmfest Peter- und Paul-Schwimmen bringt Wassersportler zusammen

Für den SSV Trier ist es sehr wichtig, das Schwimmfest wieder im Heimatbad durchführen zu können. „Wir sind mit dem Nordbad verwurzelt und emotional verbunden. Wir freuen uns einfach, wieder hier zu sein“, sagt Thomas Herrmann. „Organisatorisch ist es natürlich auch einfacher“, so der SSV-Vorsitzende. „Gegenüber dem Peter- und Paul-Schwimmen in Kordel haben wir 40 Prozent mehr Meldungen“, verdeutlicht Markus Kasper, dass das Trierer 50-Meter-Becken zwischen Mosel und Ex-Haus in der Gunst der Schwimmer höher steht. Dass man nun schon zu 41. Mal die Zwei-Tages-Veranstaltung durchführen kann, funktioniere nur, weil es in alle den Jahren engagierte Vereinsmitglieder, viele Helfer, wie beispielsweise die Eltern der schwimmenden Kinder, und Sponsoren gegeben habe, betonen sowohl Herrmann als auch Kasper.