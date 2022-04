Fußball : Umbruch im vorderen Hochwald

Pluwig/Gusterath Nach acht Jahren verlässt Trainer Aimé Kinss die DJK Pluwig-Gusterath im Sommer, und auch der langjährige Fußballchef Daniel Clemens geht von Bord: Wie weit die Personalplanungen beim A-Ligisten mittlerweile fortgeschritten sind.

Das 1:2 am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Föhren war zwar ein Rückschlag für die DJK Pluwig-Gusterath, trotzdem scheint die Mannschaft aus dem vorderen Hochwald auf einem guten Weg zu sein: In den Wochen vor Ostern hatte sich die DJK mit Siegen beim FC Könen (1:0), gegen den SV Sirzenich (3:0), bei der SG Pölich (4:1) und mit dem 1:1 gegen Kordel aus dem Abstiegssumpf entfernt.

Die zehn Punkte aus den vier Partien kamen für Trainer Aimé Kinss nicht von ungefähr: „Die Mannschaft hat gut gearbeitet und sich in den Spielen zerrissen. Mich stimmt zuversichtlich, wenn man sieht, dass es Verbesserungen im spieltechnischen Bereich gibt. Wir haben den Kampf angenommen, weil alle Spieler die heikle Situation begriffen haben. Eine gute Körpersprache und eine hohe Konzentration waren dabei unsere Pluspunkte.“

Nach acht Jahren ist für ihn indes im Sommer Schluss. Kinss sieht seine Mission bei der DJK als beendet an: „Wir haben uns auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. Nach einer sehr schönen Zeit hier in Pluwig und Gusterath nehme ich Abschied, aber unglaublich viel an Eindrücken, Erfahrungen und tollen Erlebnissen mit. Ich möchte unbedingt diese erfolgreiche Zeit mit dem Klassenerhalt zu Ende bringen.“