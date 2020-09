Podiumsdiskussion in Trier : Fußball nach Corona – eine Chance für die Vereine vor der Haustür

Extra

Im Zuge der Insolvenz des Exhaus-Vereins (der TV berichtete) steht auch die Zukunft des 2009 gegründeten Fanprojekts Trier in den Sternen, das von Stadt, Land und Deutschem Fußball-Bund finanziert wird. Fanprojekt-Mitarbeiter Lukas Keuser bezeichnete die Entwicklungen als „bestürzend“: „Wir arbeiten intensiv daran, dass es mit dem Fanprojekt weitergeht.“ Thorsten Fusenig, der neue Fanbeauftragte von Eintracht Trier, hofft, dass es so kommt: „Trier braucht ein Fanprojekt. Es wäre schade, wenn das, was in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, nicht mehr fortgeführt werden könnte.“ ⇥(bl)