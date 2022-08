Fußball-Rheinlandpokal : 2:5 gegen Eintracht Trier - SG Saartal schnuppert eine Stunde lang an einer Sensation

2:5 gegen Eintracht Trier - SG Saartal schnuppert eine Stunde lang an einer Sensation

Irsch/Saar 850 Zuschauer erleben trotz Regens einen unterhaltsamen Abend in Irsch/Saar.

Erst am Ende wurde es standesgemäß: Fußball-Regionalligist Eintracht Trier hat sich im Zweitrundenmatch des Fußball-Rheinlandpokals beim drei Klassen tiefer angesiedelten Bezirksligisten SG Saartal Trassem eine Stunde lang richtig schwergetan.

Der kecke Gastgeber spielte vor 850 Zuschauern in Irsch/Saar und bei Regen leidenschaftlich auf und ging nach 33 Minuten sogar in Führung. Durch wen? Na klar – Lukas Kramp. Bei den herausfordernden äußeren Bedingungen hielt der Goalgetter einfach mal aus der Distanz drauf, mit Erfolg. Eintracht-Torwart Armin Olayo, der anstelle von Stammkraft Denis Wieszolek zum Zug kam, flutschte der Ball durch die Finger.

Triers Problem bis dato: fehlendes Tempo. Als es (über Benjamin Siga) mal richtig schnell ging, fiel prompt das 1:1. Neuzugang Michael Omosanya köpfte zum Ausgleich ein (38.). Als erneut Omosanya in der 50. Minute zum 2:1 zur Stelle war – er feierte sein Tor mit einem Salto – schien alles seinen Lauf zu nehmen.

So zog der SVE am Ende doch noch deutlich den Kopf aus der Schlinge. Jason Thayaparan (59.) und Christopher Spang (65.) jeweils nach Eckstößen brachten den Regionalligisten mit 4:2 in Führung. Der eingewechselte Yannick Debrah machte mit dem 5:2 (67.) den Deckel drauf.