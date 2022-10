Fußball-Rheinlandpokal : Derby Salmrohr gegen Eintracht Trier: Seriöses Spiel, sanfter Jubel

Salmrohr Warum das Drittrunden-Match im Salmtalstadion eine klare Sache wurde.

Spannung, Dramatik, übermäßig hitzige Szenen – all das hatte das Derby zwischen dem FSV Salmrohr und Eintracht Trier diesmal nicht zu bieten. Zu einseitig verlief das Drittrunden-Spiel im Fußball-Rheinlandpokal zugunsten des Regionalligisten, bei dem Dominik Kinscher mit drei Toren vor der Pause großen Anteil am deutlichen 6:1-Erfolg hatte.

Mit einem von Marvin Munzel an Jan Brandscheid verursachten Foulelfmeter brachte Triers Mittelfeldspieler den SVE vor 1500 Zuschauern im Salmtalstadion in Führung (21.). Das 2:0 für die Eintracht erzielte Benjamin Siga, der von Kevin Heinz (ließ Nicholas Modeste stehen) mustergültig in Szene gesetzt wurde und mit einem platzierten Linksschuss unter die Latte erfolgreich war (29.). Es war Sigas erster Pflichtspiel-Treffer im Senioren-Team des SVE.