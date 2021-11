Fußball-Rheinlandpokal : Eintracht Trier fliegt zum fünften Mal in Folge im Viertelfinale raus

Engers Die Moselaner müssen sich beim Oberliga-Konkurrenten mit 1:2 geschlagen geben.

FV Engers gegen Eintracht Trier im Fußball-Rheinlandpokal: Da wurden Erinnerungen an den 15. November 2019 wach. Damals, vor fast genau zwei Jahren, schlug der FVE die Eintracht im Viertelfinale mit 2:0. Zwei Kopfballtore von Jonathan Kap und Sören Klappert, die Trier tief ins Mark trafen. Die Stimmung: am Nullpunkt. Manche Anhänger forderten seinerzeit die Ablösung von Eintracht-Trainer Josef Cinar.

Es war das dritte Pokal-Viertelfinal-Aus in Folge. In der Saison darauf ereilte den SVE im coronabedingt verspätet fortgeführten Wettbewerb auch das Aus in der Runde der letzten acht Teams - gegen Rot-Weiß Koblenz.

Am Mittwochabend geriet Trier wie 2019 mit 0:2 in Rückstand – in einer Partie, in der sie spielbestimmend auftrat. Nach acht Minuten jubelten die Gastgeber, weil Triers Rechtsverteidiger Jason Kaluanga ein Eigentor unterlief. Nach einer scharfen Hereingabe versuchte er ohne Gegnerbedrängnis zu klären. Er rutschte in den Ball und beförderte ihn über die eigene Torlinie.