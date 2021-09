Gemeinsame Erklärung : Polizei und Eintracht verurteilen Ausschreitungen von Hooligans in Trier

Das Symbolbild zeigt Polizeibeamte, die als gewaltbereite Fußball-Hooligans verkleidet, bei einer Übung der Bereitschaftspolizei gegen die eigenen Kollegen vorgehen. Foto: dpa/Roland Holschneider

Trier Nach der Randale von Hooligans in Trier am Wochenende haben die Trierer Polizei und Vertreter der Eintracht über die Vorfälle gesprochen und angekündigt, Tendenzen von Provokation und Konfrontation entschlossen entgegenzutreten.

Wie die Polizeiinspektion Trier und Eintracht am Abend gemeinsam mitteilten, fand am am heutigen Mittwoch ein erstes Gespräch zwischen Vertretern des SV Eintracht Trier 05 und der Polizeiinspektion Trier zur Aufarbeitung der Vorfälle vom vergangenen Wochenende statt. In diesem seien „die unterschiedlichen Sachverhalte ausführlich und sehr differenziert erörtert“ worden, heißt es in der Erklärung.

Einigkeit herrscht bei den Gesprächsteilnehmern darüber, dass am vergangenen Wochenende "rote Linien überschritten wurden". Kleine Teile der Fanszenen aus Trier und Koblenz hätten nach derzeitigem Erkenntnisstand gezielt die Provokation und Konfrontation gesucht und damit eine potenzielle Eskalationsspirale in Gang gesetzt. Diesen Tendenzen werde die Polizeiinspektion Trier entschlossen entgegentreten, um ein sicheres und unbeschwertes Stadionerlebnis für die ganze "Eintracht-Familie" auch weiterhin zu ermöglichen. „Der SV Eintracht Trier 05 unterstützt dieses Vorgehen vollumfänglich und distanziert sich ausdrücklich von diesen gewaltsuchenden Personen, die unter dem Deckmantel des Fußballerlebnisses Angst und Schrecken verbreiten und Straftaten begehen“, heißt es in der Erklärung.

Lesen Sie auch Randale nach Fußballspiel : Eintracht Trier distanziert sich von „Chaoten“