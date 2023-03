Porträt Nils Thörner (SV Lüxem) ,Nille‘ und sein unstillbarer Torhunger

Er liegt seit Jahren stets weit oben im Ranking der besten Bezirksliga-Torschützen und rangiert auch in der aktuellen Spielzeit in den Top drei: Nils Thörner besitzt als Alleinunterhalter im Angriff des SV Lüxem einen unstillbaren Torhunger. 23 Treffer aus 22 Spielen stehen bei dem Rechtsfuß zu Buche, hinzu kommen in seiner beeindruckenden Statistik zwölf Vorlagen.