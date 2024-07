Serie ,Meine EM‘ Portugal gegen Frankreich: Langjähriger Spieler der SG Wincheringen erinnert sich an heiße Duelle

Und der ewige Cristiano Ronaldo? Ist er mit seinen 39 Jahren immer noch ein Gewinn fürs Team? Lopes, glühender Fan von Benfica Lissabon, wehrt sich gegen Kritik an dem früheren Spieler von Stadtrivale Sporting: „Er ist jetzt in seinem 20. Jahr in der Nationalmannschaft. Wie er im Achtelfinalspiel gegen Slowenien nach dem verschossenen Strafstoß während des Spiels im Elfmeterschießen nochmal angetreten ist und souverän den ersten so wichtigen Elfer verwandelt hat, passt zu seiner Haltung, die viele mit Arroganz gleichsetzen. Für mich aber strahlt er ein Selbstbewusstsein aus, das man auf diesem Niveau braucht.“