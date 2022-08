Fußball : Kadri nimmt Maß – und schießt Oberweis zum Auswärtssieg

Stark am Ball: Mit seinem Freistoß kurz nach der Pause erzielte Visar Kadri den entscheidenden Treffer der Oberweiser zum 1:0-Sieg seiner Mannschaft in Preist. Foto: Hans Krämer / Kraemer

Preist Nach zuletzt drei Jahren in der Fußball-Bezirksliga hat sich die SG Oberweis trotz des personellen Umbruchs schnell in der A-Klasse Eifel akklimatisiert: In Preist gab es einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg. Dabei konnten der Trainer und der Kapitän aus der Ferne jubeln.