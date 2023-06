Radsport-Elite kommt in die Region Die Premiere der Gravel-DM findet in der Vulkaneifel statt

Dass die Vulkaneifel den Zuschlag als erster Ausrichter bekam, ist für VulkanBike-Organisationsleiter Markus Appelmann von der ausrichtenden Agentur inMedia logisch: „Wir glauben, dass es vom BDR richtig ist, auf eine etablierte Veranstaltung zu setzen.“ „Das ist eine Art Ritterschlag für uns. Wir haben so viele unterschiedliche Topographien und so viele Landschaftsbilder und damit viel Abwechslung zu bieten“, sagt die Geschäftsführerin Gesundland Vulkaneifel gmbH Vera Esch. Der Tourismusverband ist in Kooperation mit dem Verein VulkanBiker Daun und der Verbandsgemeindeverwaltung Daun Veranstalter des Vulkanbike. Nachdem sich die Region bei Mountainbikern einen Namen gemacht hat, will man auch in Sachen Gravel mit vorne dabei sein. Mittlerweile müssen sich die Touristiker beeilen, um noch auf den Trend aufzuspringen. Die Hunsrück-Touristik hat auf ihrer Webseite neun speziell für Gravelbikes ausgewiesene Touren per GPS-Datei veröffentlicht.