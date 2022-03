Pro und Contra : Was für und gegen Früh- und Abendsport spricht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Was spricht fürs Training am Morgen beziehungsweise am Abend? Und was jeweils dagegen? Ein Überblick und ein Fazit.

Von Holger Teusch

Training am Morgen:

Pro:

ausgeruht nach dem Nachtschlaf

nichts kann das Trainingsprogramm mehr durchkreuzen

am Feierabend mehr Zeit für Familie, Freunde, andere Hobbys

dank Endorphin-Ausschüttung („Glückshormone“) gut gelaunt in den Tag starten

gute Fettverbrennung (bei entsprechendem Training)

höhere Testosteronwerte am Vormittag

Contra:

frühes Aufstehen und damit Zu-Bett-Gehen nötig

andere Organisation der morgendlichen Aufgaben nötig

Gefahr, die Energiereserven komplett abzubauen

Training auf nüchternen Magen nicht für intensives Workout geeignet

höheres Verletzungsrisiko, weil Muskeln noch nicht gut durchblutet sind

mehr Zeit fürs Aufwärmen muss eingeplant werden

Training am Abend:

Pro:

kein Termindruck wegen Arbeitsbeginn

Stressabbau

Leistungshöhepunkt bei den meisten Menschen am späten Nachmittag/frühen Abend

Muskulatur ist flexibler/aufgewärmter

beste Zeit für intensives (anaerobes) und Krafttraining

Contra:

im Laufe des Tages werden Trainingspläne durchkreuzt

(zu spätes) abendliches Training kann den Schlaf stören

subjektive und/oder objektive Erschöpfung nach langem Arbeitstag

Fazit:

Für das (früh-)morgendliche Training sprechen die Vorteile des Zeitmanagements und das gute Gefühl, aktiv in den Tag zu starten. Eine Stunde früher aufstehen (und schlafen gehen!) ist aber nicht für jeden Chronotyp und alle Berufsgruppen geeignet und praktikabel.

Wer gezielt auf Leistungssteigerung trainiert, kommt kaum drumherum, zumindest ab und zu das Biorhythmushoch gegen Abend zu nutzen.