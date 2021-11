Fußball : Da sein, wenn der Primus patzt

Pronsfeld/Lünebach/Watzerath In Lauerstellung ist die SG Pronsfeld/Lünebach/Watzerath in der Kreisliga B II. Mit weiteren Siegen wollen Trainer Thomas Schon und sein Team den Druck auf Spitzenreiter SG Echtersbach-Biersdorf hochhalten. Auf wen der Coach der Prümtaler setzt, und wie er die Titelchancen sieht.

Der jüngste 4:2-Erfolg in der B-II-Liga über die SG Dist/Röhl bestätigte einmal mehr, dass mit den Vereinigten aus Pronsfeld, Watzerath und Lünebach im Aufstiegsrennen zu rechnen ist. „Die Dister waren ein starker Gegner, doch wir haben mit den beiden späten Toren die Punkte doch noch komplett mitgenommen“, war Trainer Thomas Schon hoch erfreut über den mittlerweile neunten Saisonsieg am vergangenen Sonntag.

... über den bisherigen Saisonverlauf: Vor der Saison gab man aus, „im oberen Tabellendrittel mitspielen“ zu wollen. Weil die Prümtal-SG als Tabellenzweiter aktuell ganz oben dabei ist, kann „ich grundsätzlich mit der Ausbeute zufrieden sein. Einige Spiele haben wir nur knapp gewonnen. Wir müssen uns jeden Sonntag neu justieren und jeder muss an sein absolutes Limit gehen“. Bei der einzigen Niederlage, dem 1:2 Mitte September bei der SG Echtersbach Biersdorf, habe das Team 60 Minuten nicht die gewohnte Leistung gebracht. Ein Highlight in dieser Saison war der 5:0-Erfolg im Kreispokal gegen die klassenhöhere SG Stahl. „Gegen den A-Ligisten hat alles funktioniert. Es war schon überragend, was die Mannschaft da geleistet hat.“ Die Reise im Kreis­pokal ging indes am Mittwochabend im Viertelfinalspiel gegen den A-Ligisten SV Neunkirchen-Steinborn mit dem 0:1 nach Verlängerung zu Ende: „Wir hatten kurzfristig mehrere Ausfälle zu beklagen, haben aber dennoch als Außenseiter sehr viel investiert und alles gegeben. Wir können das Ausscheiden einordnen, darauf aufbauen und nehmen die Erkenntnisse mit in die Liga“, konstatierte Schon, dessen verlängerter Arm auf dem Spielfeld Co-Trainer Mike Schwandt ist (sechs Treffer in acht Einsätzen).