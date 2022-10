Nachruf : PST Trier: Trauer um Ehrenpräsident Hajo Laas

Trier Der größte Sportverein der Region trauert um seinen langjährigen Präsidenten.

Im Frühjahr 1950 trat Laas bereits als 17-Jähriger in den PST ein. 1971 wurde er zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Ab 1981 lenkte er als Präsident die Geschicke an erster Stelle. In seine Amtszeit fielen unter anderem große Bauvorhaben. So bekam die 1979 gegründete Reitabteilung des PST nach einer Zwischenstation in Quint 1982 ihr Zuhause am Schloss Monaise mit einer eigenen Reithalle. 1993 wurde eine zweite Halle eröffnet. In Laas‘ Vorstandzeit fiel auch die Fertigstellung einer Kleinkaliber-Schützenanlage.