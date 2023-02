American Football : PST Trier Stampers: Die Nashörner wollen’s nochmal wissen

Die Herren-Mannschaft der PST Trier Stampers (im Bild David Levardi, rechts), nehmen einen neuen Anlauf. Foto: PST Trier Stampers

Trier Der Super Bowl am Sonntag zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs zieht dieser Tage auch in Deutschland viele Fans in den Bann, das Interesse an American Football steigt stetig. Doch profitieren davon auch die Vereine hierzulande? Um die PST Trier Stampers war es im vergangenen Jahr sehr ruhig geworden. Nun wagt der Club einen Neustart.

Die Meldung vor neun Monaten bedeutete schon eine Zäsur im Trierer Sport. Die PST Trier Stampers gaben seinerzeit bekannt, sich mit der Herren-Mannschaft aus der Regionalliga zurückzuziehen. Ein Team mit Tradition verschwand vorerst von der Bildfläche.

Die gute Nachricht jetzt: Die ,Nashörner‘ wagen einen Neuanfang. Mit neuem Trainerteam, neuen Spielern – und in einer neuen Liga. Die Herren gehen 2023 in der Landesliga an den Start – zwei Klassen unterhalb der Regionalliga. Es soll der Beginn für eine wieder erfreulichere Zukunft sein. American Football gewinnt in Deutschland immer mehr Fans – vor allem medial bedingt durch die Übertragungen der NFL im Fernsehen. Viele junge Menschen lassen sich von der Mischung aus Show und hartem Sport begeistern.

Info Trier Stampers: Offenes Probetraining am Sonntag Die PST Trier Stampers richten am Sonntag, 12. Februar, 12 Uhr, ein offenes Probetraining in der Bezirkssporthalle Feyen (Clara-Viebig-Straße) aus. Teilnehmen können Interessierte aller Altersklassen, gesucht werden neue Spieler für die Jugend (ab 13 Jahre), für die Herren-Mannschaft (ab 19 Jahre) sowie das Damenteam (ab 16 Jahre). Dabei werden Akteure mit verschiedenen Körpergrößen und aus unterschiedlichen Gewichtsklassen benötigt. Nach einem Warm-Up können die Teilnehmer an verschiedenen Stationen ihr Können bei Fang- und Laufübungen sowie Tackling- oder Blockübungen testen. Gefragt sind Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft. Interessierte brauchen für das Probetraining laut Stampers-Angaben normale Sportbekleidung und normale Sportschuhe. Weitere Informationen: https://www.trier-football.de/ ⇥(bl)

Das klingt wie eine Steilvorlage auch für American-Football-Teams in Deutschland. Doch so einfach ist das nicht. Die Stampers können ein Lied davon singen. „Wir hatten 2021 viele Spieler, die bei uns aus der Jugend in den Seniorenbereich gewechselt sind. Doch für sie hat sich die Regionalliga zunächst als eine Nummer zu groß erwiesen. Leider wurde nicht früh genug darauf hingewirkt, freiwillig in einer tieferen Liga weiterzumachen, um den jungen hungrigen Spielern dort eine bessere Chance zur Entwicklung zu geben“, erläutert Stefan Thelen, vor 33 Jahren Stampers-Gründungsmitglied.

Hinzu seien die Auswirkungen der Corona-Krise gekommen. Aufgrund der Pandemie-Vorgaben war kein sinnvolles Training möglich. Spieler hörten auf, Studenten blieben fern – und die besten Spieler schlossen sich Erstliga-Clubs an.

Eine Mischung, die den Stampers zunächst den K.o. versetzte. Doch mit viel Werbung versuchen die Stampers die Wende zu schaffen. Sie haben in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrere Probetrainings angeboten. Ein weiteres kommt am Sonntag, 12. Februar, hinzu – passend zum Super Bowl am selben Tag (siehe Infobox). Die aktive Suche nach neuen Spielern – gepaart aktuell mit Kooperationen mit dem regionalen Lebensmittel-Einzelhandel – trägt erste Früchte. Thelen: „Für die Herren-Mannschaft haben wir aktuell knapp 30 Spieler. Benötigt werden rund 35. Auch bei den Frauen, die in der zweiten Liga spielen, ist bei derzeit rund 28 Spielerinnen noch ein bisschen Luft nach oben. In der Jugend, wo wir im 9er-Football aktiv sind, kommen wir pro Team mit 25 Spielern hin. Da benötigen wir auch noch ein paar Akteure.“

Kaderstärken von 45 sind aktuell kaum noch realistisch. Thelen: „Die Zahl der Spieler in Deutschland ist – auch wegen Corona – insgesamt gesunken. Es dauert, Interessierte nun wieder für den Sport zu motivieren.“ Dass dies gelingt, zeigen auch Neugründungen von Clubs – etwa der in Leienkaul (Kreis Cochem-Zell) beheimateten Mosel Valley Tigers, die seit Dezember 2020 ein eigenständiger Verein sind.