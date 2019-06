American Football : Stampers: Trierer Jung-Nashörner feiern Titel

Trier American Football: U 19 der Stampers wird Meister der Oberliga Mitte.

Mit einem 26:0-Auswärtssieg bei der Spielgemeinschaft aus Schwalmstadt/Eschwege hat sich die U 19 der Trier Stampers die Meisterschaft in der American-Football-Oberliga Mitte gesichert. Vier Siege und ein Remis bedeuten zum Saisonende Rang eins in der sechs Teams umfassenden Staffel.

Im letzten Saisonspiel musste sich Trier wegen Ausfällen personell neu aufstellen, doch sowohl in der Offensive als auch in der Defensive lieferten die Jung-Nashörner ein starkes Spiel ab.

Für das Männer- und das Frauen-Team der Stampers gab es in der Fremde dagegen nichts zu holen. Die Damen verloren in der zweiten Bundesliga mit 30:42 bei den Banditaz Mannheim. Für die Triererinnen war es am dritten Spieltag das erste Auswärtsspiel. Zu Hause hatten die Moselanerinnen zu Saisonbeginn mit 22:6 gegen die Darmstadt Diamonds gewonnen und mit 0:56 gegen die Mainz Golden Eagles verloren. In der fünf Teams umfassenden Tabelle liegt Trier nun mit 2:4 Punkten auf Rang drei.