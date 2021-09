American Football : PST Trier Stampers: Null Punkte für die Nashörner

Heimspiel-Doppel ohne Sieg: Sowohl die Männer (Bild oben) als auch die Frauen der PST Trier Stampers (Foto unten) mussten Niederlagen einstecken. Foto: Stampers/Fabian Arens

Trier Die Moselaner warten weiterhin auf die ersten Saisonsiege. Zu Hause mussten sich sowohl die Männer als auch die Frauen erneut geschlagen geben.

Nachdem das geplante Heimspiel-Doppel der Damen- und Herrenmannschaft der PST Trier Stampers am ersten Spieltag witterungsbedingt auswärts stattfinden musste, konnten beide Teams nun zu Hause auf der Bezirkssportanlage in Heiligkreuz antreten. Punkte gab es für die beiden Teams aber erneut nicht zu holen.

Unter den aktuell geltenden Hygiene- und Gesundheitsregeln kamen gut 150 Zuschauer trotz schlechten Wetters, um in Trier wieder American Football zu sehen. Den Auftakt machten die PST Trier Stampers Ladies gegen die Mannheim Banditaz. Unter der Woche hatten die Trainer und Spielerinnen die Fehler aus dem ersten Spiel gegen die Saarland Ladycanes analysiert und daran gearbeitet. Am Ende standen die Trierer Damen bei der 0:20-Niederlage zwar besser da als in der Vorwoche, für einen Sieg reichte es jedoch erneut nicht.

Das Rückspiel gegen die Saarland Ladycanes findet am 25. September auf dem Matzenberg in Saarbrücken statt. Bis dahin bleibt dem Team Zeit, um weiter zu trainieren und sich zu verbessern. Die Coaches und Spielerinnen sind guten Mutes, sich in vier Wochen erneut besser präsentieren zu können.

Auch die Herren der Nashörner arbeiteten unter der Woche die Niederlage gegen die Montabaur Fighting Farmers auf. Mit den Gießen Golden Dragons als Absteiger aus der zweiten Bundesliga wartete jedoch erneut ein starker Gegner auf die Trierer. In den ersten beiden Vierteln hatte der Angriff stark mit der sehr gut eingestellten Verteidigung der Gießener zu kämpfen. Cheftrainer Kristóf Kozák musste seine Offensive bereits vor der Pause umstellen, um den Motor in Gang zu bekommen.

Während es in der zweiten Hälfte dann vermehrt für First Downs reichte, verhinderten eigene Fehler und erste Verletzungen die ersten Punkte im Angriff. Die Verteidigung der Nashörner hielt die Dragons gut in Schach. Doch deren amerikanischer Quarterback wusste immer wieder seine Stärken auszuspielen. Am Ende schaffte die Verteidigung der Moselstädter mit einem ,Safety’ die einzigen beiden Punkte des Tages – die Partie ging deutlich mit 2:56 verloren.

Foto: Stampers/Fabian Arens