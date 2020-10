Nürburgring : Quick Mick: Schneller Schumi-Sohn steigt in der Eifel ins Formel-1-Auto

Nürburgring Dieser Tag wurde mit Spannung erwartet: Warum sich am Nürburgring am Freitag alle Augen auf den 21-jährigen Spross von Michael Schumacher richten.

Als im Jahr 1989 die Formel 3 auf dem fünf Jahre zuvor eingeweihten neuen Grandprix-Kurs in der Eifel gastierte, war der junge Michael Schumacher am Start. Außerdem mit dabei: Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger, mit denen er schon ein Jahr später das Juniorteam von Mercedes in der Sportwagen-Weltmeisterschaft im Sauber-Mercedes C11 bilden sollte. Es war auch die Zeit von Josef Kaufmann aus Wolsfeld, damals erfolgreicher Formel-3-Pilot aus der Eifel, der später in seinem Team „Kaufmann racing“ viele Talente unter seinen Fittichen hatte.