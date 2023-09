Fahrer aus Hockweiler jubelt Rad-EM: Heidemann holt Bronze mit der Mixed-Staffel

Emmen/Hockweiler/Manderscheid · In den Mixed-Staffeln gehören die deutschen Radsportler zu den Medaillengaranten. Wie bei der Weltmeisterschaft in Glasgow reicht es auch bei der Europameisterschaft in den Niederlanden zu Bronze im Eliterennen. Mit dabei im Sextett: Miguel Heidemann aus Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg).

21.09.2023, 17:38 Uhr

Bronze in der Hand: Miguel Heidemann (hintere Reihe, rechts) hat mit der deutschen Mixed-Staffel in den Niederlanden Rang drei belegt. Foto: BDR

Von dpa/bl