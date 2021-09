Straßenrad-Europameisterschaften : Miguel Heidemann aus Hockweiler holt nach Sturz Mixed-Teamsilber

Trient/Hockweiler In Zeiten der Corona-Pandemie war auch diese Siegerehrung gewöhnungsbedürftig. Hinter dem Zelt mit dem Podium hängten sich die erfolgreichen Radsportler gegenseitig die Medaillen um den Hals, ehe es nach vorne hinauf zum Winken ins Publikum ging.

Mit einer Silbermedaille im Mixed-Teamzeitfahren ist die deutsche Mannschaft am Mittwoch erfolgreich in die Straßenrad-Europameisterschaften im italienischen Trient gestartet. Mit in der sechsköpfigen Crew mit drei männlichen und drei weiblichen Fahrern: der aus Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg) stammende ehemalige Fahrer des RV Schwalbe Trier, Miguel Heidemann. Nach Gold im Mixed im Vorjahr gewann der 23-Jährige damit seine zweite internationale Medaille im Trikot des Bunds Deutscher Radfahrer. Und das, nachdem er am Tag zuvor im Training schwer gestürzt war: „Ich bin im Graben gelandet und habe mir einige Schürfwunden zugezogen. Die Nacht war nicht so angenehm. Aber im Rennen hatte ich zum Glück genug Adre­nalin im Körper“, sagte Heidemann im TV-Gespräch.