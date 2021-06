Radsport : Ludwig und Heidemann liebäugeln mit einstelligen DM-Platzierungen

Stuttgart Mit Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach und Miguel Heidemann aus Hockweiler sind zwei Radfahrer aus der Region bei den Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren und Straßenrennen dabei.

(teu) Miguel Heidemann muss am Samstag (19.6.) seinen deutschen Meistertitel abgeben. Auch wenn der in Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg) aufgewachsene Radsportler an diesem Wochenende bei der Straßen-DM in und rund um Stuttgart teilnimmt, seinen Zeitfahr-Titel in der Altersklasse U 23 kann der 1998 geborene Heidemann nicht mehr verteidigen. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Fahrer des luxemburgischen Teams Leopard Pro Cycling den Kampf gegen die Uhr bei den Unter-23-Jährigen gewonnen. Das bei den Profis zu wiederholen, ist unwahrscheinlich, weiß Heidemann. „Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich zeigen kann, was ich drauf habe“, sagt er. „Mein Ziel ist es Richtung Topten zu schielen.“